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Гран-при по фигурному катанию 2024: расписание, смотреть онлайн

Сегодня, 08:25 Автор: Андрей Моисеев




Гран-при по фигурному катанию 2024, Аделия Петросян

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 9-10 ноября 2024 года.

В субботу на лед выйдут с короткими программами танцоры на льду (10:55 мск), женщины (12:35), мужчины (14:15) и пары (16:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у танцоров (09:55), женщин (12:05), мужчин (14:05) и пар (16:05).

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Красноярске и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на сайте Первого канала.

На этапе в Казани женскую одиночную программу выиграла Аделия Петросян, второй стала Вероника Яметова, а замкнула тройку лидеров Дарья Садкова. Среди мужчин первое место занял Владислав Дикиджи, вторую сумму баллов набрал Глеб Лутфуллин, третьим стал Матвей Ветгулин.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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