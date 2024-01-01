HR Новости

Футбол на «Матч ТВ»: программа на 10 ноября, смотреть онлайн

Сегодня, 08:51 Автор: Андрей Моисеев




Федеральный телеканал «Матч ТВ» в воскресенье, 10 ноября, покажет в прямом эфире два футбольных матча.

В 19:30 мск запланирован показ поединка чемпионата России по футболу. В 15 туре «Рубин» будет принимать на своем поле «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева лидируют в турнирной таблице и на 18 очков опережают футболистов из Казани.

Смотреть футбол онлайн в прямом эфире можно на официальном сайте телеканала.

В 22:55 «Матч ТВ» будет транслировать игру испанской Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной». Каталонцы лидируют в чемпионате, опережая «Реал» на шесть очков. «Реал Сосьедад» занимает 11-ю строчку в таблице (15 очков).
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    Источник: HR Новости







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