«Рубин» — «Краснодар»: смотреть матч онлайн, прогнозы

Сегодня, 09:26 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 10 ноября, в Казани пройдет встреча 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром» (19:45 мск). Смотреть матч можно на «Матч ТВ» и онлайн на официальном сайте телеканала.

В предыдущем туре казанцы проиграли «Локомотиву» (0:1), а южане разгромили дома «Оренбург» со счетом 4:0.

Букмекеры считают подопечных Мурада Мусаева фаворитами встречи. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88. В случае если победит «Рубин», сыграет коэффициент 4.60. На ничью можно сделать ставку за 3.60.

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На сегодняшний день «Краснодар» выиграл 11 матчей подряд и лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), «Рубин» идет седьмым (18 очков).