HR Новости

«Рубин» — «Краснодар»: смотреть матч онлайн, прогнозы

Сегодня, 09:26 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 10 ноября, в Казани пройдет встреча 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром» (19:45 мск). Смотреть матч можно на «Матч ТВ» и онлайн на официальном сайте телеканала.

В предыдущем туре казанцы проиграли «Локомотиву» (0:1), а южане разгромили дома «Оренбург» со счетом 4:0.

Букмекеры считают подопечных Мурада Мусаева фаворитами встречи. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88. В случае если победит «Рубин», сыграет коэффициент 4.60. На ничью можно сделать ставку за 3.60.

Знаешь, кто победит? Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

На сегодняшний день «Краснодар» выиграл 11 матчей подряд и лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), «Рубин» идет седьмым (18 очков).
Читайте также:

  • Футбол на «Матч ТВ»: программа на 10 ноября, смотреть онлайн
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона 2024/2025
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится Волченка на карте Донецкой области
    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
    100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
    Где находится Становое на карте Раменского района
    Где находится Раменское на карте Московской области
    «Рубин» — «Краснодар»: смотреть матч онлайн, прогнозы
    Футбол на «Матч ТВ»: программа на 10 ноября, смотреть онлайн
    Гран-при по фигурному катанию 2024: расписание, смотреть онлайн
    Карта Украины с областями и городами, граница с Россией


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru