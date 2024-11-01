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100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Сегодня, 10:33 Автор: Андрей Моисеев




Лучшие снайперы НХЛ за всю историю

В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.

Единственный защитник в списке — Рэй Бурк, на счету которого 410 заброшенных шайб.

Список снайперов НХЛ за всю историю

Статистика на 10 ноября 2024 года.

1. Уэйн Гретцки - 894 шайб (1487 игр)
2. Александр Овечкин - 863 (1440)
3. Горди Хоу - 801 (1767)
4. Яромир Ягр - 766 (1733)
5. Бретт Халл - 741 (1269)

Статистика Александр Овечкин на сегодня: все юбилейные шайбы

6. Марсель Дионн - 731 (1348)
7. Фил Эспозито - 717 (1282)
8. Майк Гартнер - 708 (1432)
9. Марк Мессье - 694 (1756)
10. Стив Айзерман - 692 (1514)
11. Марио Лемье - 690 (915)
12. Теему Селянне - 684 (1451)
13. Люк Робитайл - 668 (1431)
14. Брэндан Шэнахэн - 656 (1524)
15. Дэйв Андрейчук - 640 (1639)
16. Джером Игинла - 625 (1554)
17. Джо Сакик - 625 (1378)
18. Бобби Халл - 610 (1063)
19. Дино Сиссарелли - 608 (1232)
20. Яри Курри - 601 (1251)
21. Сидни Кросби - 598 (1288)
22. Марк Рекки - 577 (1652)
23. Майк Босси - 573 (752)
24. Патрик Марло - 566 (1779)
25. Джо Ньювендайк - 564 (1257)
26. Матс Сундин - 564 (1346)
27. Майк Модано - 561 (1499)
28. Ги Лефлер - 560 (1126)
29. Стивен Стэмкос - 559 (1097)
30. Джон Бюсик - 556 (1540)
31. Рон Френсис - 549 (1731)
32. Мишель Гуле - 548 (1089)
33. Морис Ришар - 544 (978)
34. Стэн Микита - 541 (1396)
35. Кейт Ткачук - 538 (1201)
36. Фрэнк Маховлич - 533 (1181)
37. Мариан Хосса - 525 (1309)
38. Брайан Тротье - 524 (1279)
39. Пэт Вербик - 522 (1424)
40. Дэйл Хаверчук - 518 (1188)

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

41. Пьер Тарджон - 515 (1294)
42. Джереми Реник - 513 (1363)
43. Жильбер Перро - 512 (1191)
44. Жан Беливо - 507 (1125)
45. Петер Бондра - 503 (1081)
46. Евгений Малкин - 503 (1161)
47. Джо Маллен - 502 (1062)
48. Лэнни Макдональд - 500 (1111)
49. Гленн Андерсон - 498 (1129)
50. Жан Рателль - 491 (1280)
51. Норм Аллмэн - 490 (1410)
52. Брайан Беллоуз - 485 (1188)
53. Дэррил Ситтлер - 484 (1096)
54. Сергей Федоров - 483 (1248)
55. Джо Павелски - 476 (1332)
56. Берни Николлс - 475 (1127)
57. Александр Могильный - 473 (990)
58. Денис Савар - 473 (1196)
59. Патрик Кейн - 473 (1244)
60. Пэт Лафонтен - 468 (865)
61. Джон Таварес - 464 (1124)
62. Алекс Дельвеккио - 456 (1550)
63. Эрик Стаал - 455 (1365)
64. Теорен Флери - 455 (1084)
65. Род Бриндамор - 452 (1484)
66. Петер Штястны - 450 (977)
67. Дуг Гилмор - 450 (1474)
68. Рик Миддлтон - 448 (1005)
69. Даниель Альфредссон - 444 (1246)
70. Илья Ковальчук - 443 (926)

Лучшие бомбардиры НХЛ 2023/2024

71. Джефф Картер - 442 (1321)
72. Рик Вайв - 441 (876)
73. Стив Лармер - 441 (1006)
74. Рик Токкет - 440 (1144)
75. Гэри Робертс - 438 (1224)
76. Павел Буре - 437 (702)
77. Рик Нэш - 437 (1060)
78. Зак Паризе - 434 (1254)
79. Венсан Дамфусс - 432 (1378)
80. Кори Перри - 432 (1326)
81. Дэйв Тейлор - 431 (1111)
82. Алексей Ковалев - 430 (1316)
83. Джо Торнтон - 430 (1714)
84. Билл Герин - 429 (1263)
85. Иван Курнуайе - 428 (968)
86. Патрис Бержерон - 427 (1294)
87. Брайан Пропп - 425 (1016)
88. Стив Шатт - 424 (930)
89. Анже Копитар - 424 (1389)
90. Оуэн Нолан - 422 (1200)
91. Венсан Лекавалье - 421 (1212)
92. Стив Томас - 421 (1235)
93. Стефан Рише - 421 (1054)
94. Билл Барбер - 420 (903)
95. Джейсон Арнотт - 417 (1244)
96. Тони Амонти - 416 (1174)
97. Фил Кессел - 413 (1286)
98. Гэрри Ангер - 413 (1105)
99. Джон Маклин - 413 (1194)
100. Рэй Бурк - 410 (1612)

Ближайший кандидат:

104. Брэд Маршан - 406 (1045)

Выделены действующие хоккеисты.
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    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


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