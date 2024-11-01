HR Новости

100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Сегодня, 11:18 Автор: Андрей Моисеев




Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю на сегодня

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю пятеро россиян, а возглавляет его Уэйн Гретцки. Александр Овечкин и Евгений Малкин продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

Всего в первой сотне лучших по набранным очкам за всю историю НХЛ 10 действующих хоккеистов (Макдэвид вошел в сотню лучших). Лучший бомбардир среди защитников — Рэй Бурк, набравший за карьеру 1579 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Статистика на 10 ноября 2024 года.

1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы +1963 передачи)
2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)
3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)
4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)
5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)
6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)
7. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)
8. Марио Лемье - 1723 (690+1033)
9. Джо Сакик - 1641 (625+1016)
10. Сидни Кросби - 1612 (598+1014)
11. Фил Эспозито - 1590 (717+873)
12. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
13. Александр Овечкин - 1568 (863+705)

100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)
15. Марк Рекки - 1533 (577+956)
16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
17. Стэн Микита - 1467 (541+926)
18. Теему Селянне - 1457 (684+773)
19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)
20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)
21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)
22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)
23. Яри Курри - 1398 (601+797)
24. Люк Робитайл - 1394 (668+726)
25. Бретт Халл - 1391 (741+650)
26. Майк Модано - 1374 (561+813)
27. Джон Бюсик - 1369 (556+813)
28. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)
29. Ги Лефлер - 1353 (560+793)
30. Матс Сундин - 1349 (564+785)
31. Дэйв Андрейчук - (640+698)
32. Денис Савар - 1338 (473+865)
33. Майк Гартнер - 1335 (708+627)
34. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)
35. Жильбер Перро - 1326 (512+814)
36. Евгений Малкин - 1314 (503+811)
37. Джером Игинла - 1300 (625+675)
38. Патрик Кейн - 1292 (473+819)
39. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)
40. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)
41. Жан Рателль - 1267 (491+776)
42. Петер Штястны - 1239 (450+789)
43. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)
44. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)
45. Анже Копитар - 1228 (424+804)
46. Жан Беливо - 1219 (507+712)
47. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)
48. Джереми Реник - 1216 (513+703)
49. Бобби Кларк - 1210 (358+852)
50. Берни Николлс - 1209 (475+734)

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

51. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)
52. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)
53. Патрик Марло - 1197 (566+631)
54. Род Бриндамор - 1184 (452+732)
55. Сергей Федоров - 1179 (483+696)
56. Бобби Халл - 1170 (610+560)
57. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)
58. Мишель Гуле - 1153 (548+605)
59. Стивен Стэмкос - 1145 (559+586)
60. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)
61. Мариан Хосса - 1134 (525+609)
62. Берни Федерко - 1130 (369+761)
63. Майк Босси - 1126 (573+553)
64. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)
65. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)
66. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)
67. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)
68. Теорен Флери - 1088 (455+633)
69. Клод Жиру - 1077 (355+722)
70. Хенрик Седин - 1070 (240+830)
71. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)
72. Джо Павелски - 1068 (476+592)
73. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)
74. Рэй Уитни - 1064 (385+679)
75. Джо Маллен - 1063 (502+561)
76. Эрик Стаал - 1063 (455+608)
77. Пэт Вербик - 1062 (522+540)
78. Джон Таварес - 1054 (464+590)
79. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)
80. Анри Ришар - 1046 (358+688)
81. Даниэль Седин - 1041 (393+648)
82. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)
83. Бобби Смит - 1036 (357+679)
84. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)
85. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)
86. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)
87. Александр Могильный - 1032 (473+559)
88. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)
89. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)
90. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)
91. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)
92. Род Гилберт - 1021 (406+615)
93. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)
94. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)
95. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)
96. Стив Лармер - 1012 (441+571)
97. Лэнни Макдональд - 1006 (500+506)
98. Брайан Пропп - 1004 (425+579)
99. Джейсон Спецца - 995 (363+632)
100. Коннор Макдэвид - 995 (339+656)

Выделены действующие хоккеисты.
Читайте также:

  • 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
  • 100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
  • 20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится Волченка на карте Донецкой области
    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
    100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
    Где находится Становое на карте Раменского района
    Где находится Раменское на карте Московской области
    «Рубин» — «Краснодар»: смотреть матч онлайн, прогнозы
    Футбол на «Матч ТВ»: программа на 10 ноября, смотреть онлайн
    Гран-при по фигурному катанию 2024: расписание, смотреть онлайн
    Карта Украины с областями и городами, граница с Россией


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru