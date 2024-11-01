HR Новости

«Последний богатырь. Наследие» (2024): смотреть онлайн все серии сериала

Сегодня, 15:46 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Последний богатырь. Наследие

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях в Подмосковье около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали первые две серии, новые выходили еженедельно по пятницам.

Расписание выхода серий:

1-2-я серии — 27 сентября

3-я серия — 4 октября

4-я серия — 11 октября

5-я серия — 18 октября

6-я серия — 25 октября

7-я серия — 1 ноября

8-я серия — 8 ноября (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм Последний богатырь Наследие» и выбирайте работающий сайт для просмотра (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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