Разговоры о важном: тема на 11 ноября 2024 года

Сегодня, 19:00 Автор: Андрей Моисеев

Десятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 11 ноября 2024 года, будет посвящен теме «Твой вклад в общее дело».

Цель урока — расширение представлений о важности вклада каждого человека в развитие общества и государства; осознание личной ответственности за общее благополучие; формирование знаний о значимости коллективных усилий в достижении общих целей. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

18 ноября — С заботой к себе и окружающим.

25 ноября — День матери.