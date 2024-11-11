HR Новости

Разговоры о важном: тема на 11 ноября 2024 года

Сегодня, 19:00 Автор: Андрей Моисеев




Десятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 11 ноября 2024 года, будет посвящен теме «Твой вклад в общее дело».

Цель урока —  расширение представлений о важности вклада каждого человека в развитие общества и государства; осознание личной ответственности за общее благополучие; формирование знаний о значимости коллективных усилий в достижении общих целей. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

18 ноября — С заботой к себе и окружающим.

25 ноября — День матери.
Читайте также:

  • «Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    «Звезды в джунглях» 8 выпуск: смотреть онлайн
    Разговоры о важном: тема на 11 ноября 2024 года
    «Последний богатырь. Наследие» (2024): смотреть онлайн все серии сериала
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится Волченка на карте Донецкой области
    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
    100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
    Где находится Становое на карте Раменского района


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru