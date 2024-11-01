Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей Сегодня, 21:50 Автор: Андрей Моисеев









С 9 по 10 ноября состоялись матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Локомотив» обыграл на своем поле «Факел» (2:1), махачкалинское «Динамо» переиграло «Оренбург» (2:1), «Ростов» одержал победу над «Химками» (3:1). «Пари НН» уступил в гостях московскому «Динамо» (1:3), «Крылья Советов» проиграли ЦСКА (1:2), «Спартак» разгромил в Москве «Акрон» (4:0). «Зенит» выиграл в гостях у «Ахмата» (2:1), «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 15-го тура выглядит следующим образом. «Спартак» победит «Локомотив»? Вам решать! Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам Расписание матчей 16-го тура: 22 ноября: 19:00 Рубин – Акрон. 23 ноября: 12:00 Оренбург – Зенит, 14:15 ЦСКА – Ростов, 16:30 Химки – Краснодар, 18:00 Спартак – Локомотив. 24 ноября: 14:00 Крылья Советов – Ахмат, 16:30 Факел – Динамо М, 19:00 Пари НН – Динамо Мх.

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Расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона 2024/2025











Источник: HR Новости











