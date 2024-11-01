«Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.
3 сезон сериала «Клюквенный щербет»
Премьера 3-го сезона турецкого сериала состоялась на турецком телеканале Show TV 13 сентября 2024 года. В России 10-ю серию можно смотреть 15 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви (19:55 мск) и START (21:00).
Даты выхода новых серий:
10-я серия — 15 ноября
11-я серия — 22 ноября
12-я серия — 29 ноября
Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.
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Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.
1-й сезон - 29 серий.
2-й сезон - 37 серий.
Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.
Жанр - мелодрама, драма.
Страна - Турция.
Режиссер - Кетджхе.
В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.
Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.
Фото: Show TV.