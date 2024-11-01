Смотреть онлайн «Золотая коллекция», программа передач на сегодня

Популярный среди телезрителей телеканал «Золотая коллекция» специализируется на показе классических фильмов советского периода, снятых киностудией «Мосфильма. Также в сетке вещания современные картины и сериалы, снятые при участии ВГТРК.
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Программа передач «Золотая коллекция» на сегодня, 11 ноября:
04:50 Валентина
06:20 Необычный друг
06:40 Кот Леопольд
07:10 Слуга
09:45 Подросток
18:10 Тайны следствия-8
19:50 Афоня
21:30 Шумный день
23:20 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
00:50 Старшая сестра
02:25 Старый знакомый
03:45 В последнюю очередь