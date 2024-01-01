Расписание матчей 16-го тура РПЛ сезона 2024/2025 Сегодня, 11:32 Автор: Андрей Моисеев









В 16-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один матч с приставкой «супер». «Спартак» будет принимать на своем поле «Локомотив». Лидер чемпионата «Краснодар» проведет матч в гостях против «Химок», ЦСКА сыграет в Москве с «Ростовом». Занимающий вторую строчку «Зенит» будет играть в гостях с «Оренбургом», московское «Динамо» встретится в гостях с «Факелом». Расписание матчей 16-го тура РПЛ: 22 ноября: 19:00 Рубин – Акрон. 23 ноября: 12:00 Оренбург – Зенит, 14:15 ЦСКА – Ростов, 16:30 Химки – Краснодар, 18:00 Спартак – Локомотив. 24 ноября: 14:00 Крылья Советов – Ахмат, 16:30 Факел – Динамо М, 19:00 Пари НН – Динамо Мх.

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Источник: HR Новости











