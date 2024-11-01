«Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон 11 серия: смотреть онлайн

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».
Съемки 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу 7 сентября на телеканале ТНТ.
Дата выхода новых серий:
16.11 18:30 — 11 (21) серия
17.11 15:50 — 11 (21) серия
В прямом эфире новые серии можно посмотреть по ТВ и онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.
Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.
Телеканал — ТНТ.
Ведущий — Марат Башаров.
Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.
Фото: ТНТ.