HR Новости

«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн, все серии

Сегодня, 11:56 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Противостояние 2024

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». На первых двух площадках сразу выложили все восемь серий, а на «Кинопоиске» новые эпизоды выходили еженедельно по четвергам.

Дата выхода серий:

1-2-я серии — 26 сентября

3-я серия — 3 октября

4-я серия — 10 октября

5-я серия — 17 октября

6-я серия — 24 октября

7-я серия — 31 октября

8-я серия — 7 ноября (заключительная)

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Противостояние» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Фото: Иви.
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    Источник: HR Новости







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