Разговоры о важном: тема на 18 ноября 2024 года

Сегодня, 12:24 Автор: Андрей Моисеев

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 18 ноября 2024 года, будет посвящен теме «С заботой к себе и окружающим».

Цель урока — расширение представлений о том, как доброта и забота может помочь тебе и окружающим; почему важно заботиться об окружающих; важность саморазвития и общения с близкими. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

25 ноября — День матери.