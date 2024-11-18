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Разговоры о важном: тема на 18 ноября 2024 года

Сегодня, 12:24 Автор: Андрей Моисеев




Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 18 ноября 2024 года, будет посвящен теме «С заботой к себе и окружающим».

Цель урока —  расширение представлений о том, как доброта и забота может помочь тебе и окружающим; почему важно заботиться об окружающих; важность саморазвития и общения с близкими. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

25 ноября — День матери.
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