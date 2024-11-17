«Звезды в джунглях» 9 выпуск: смотреть онлайн, кто ушел

Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки.
Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась в воскресенье, 22 сентября, на телеканале ТНТ.
Дата выхода новых серий:
17.11 18:30 — 9 выпуск
18.11 09:00 — 9 выпуск
Заключительная 15-я серия выйдет в эфир 29 декабря.
Кто ушел в 8-й серии: испытание на вылет проходили Бьянка и Саша Зверева. Последняя покинула шоу.
Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…».
Смотреть бесплатно онлайн новые серии можно в прямом эфире на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.
Телеканал — ТНТ.
Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.
Участники 1-го выпуска — Александр Волохов, Алена Блин (Алена Жигалова), Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Натан (Натан Миров), Бьянка, Лерчек (Валерия Чекалина), Филипп Воронин.
Фото: ТНТ.