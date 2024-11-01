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«Синяя тюрьма: Блю Лок» 2 сезон: смотреть аниме онлайн

Сегодня, 15:31 Автор: Андрей Моисеев




Аниме Синяя тюрьма Блю Лок 2 сезон

Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» рассказывает о проекте, в котором 300 юных японских футболистов тренируются и играют между собой под руководством эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Один из участников, Еити Исаги, мечтает стать со сборной Японии чемпионом мира.

Во 2 сезоне осталось всего 35 участников и им предстоит доказать, что проект «Синяя тюрьма» имеет право на жизнь.

Премьера состоялась 9 октября 2022 года, заключительная серия дебютного сезона вышла 28 марта 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 24 серии. Второй сезон в России выходит еженедельно по субботам на «Кинопоиске».

Дата выхода новых серий:

7-я серия — 16 ноября.

8-я серия — 23 ноября.

9-я серия — 30 ноября.

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Режиссер — Сюнсукэ Исикава.

Страна — Япония.

Актеры — Нобунага Симадзаки, Юма Утида, Кадзуюки Окицу, Кадзуки Ура, Тасуку Каито, Юки Оно.
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    Источник: HR Новости







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