«Дети перемен» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.
Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. В первый день будут показаны первые две серии, всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов.
Дата выхода новых серий:
1-2-я серии — 21 ноября
3-я серия — 28 ноября
4-я серия — 5 декабря
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Жанр — криминал, драма.
Страна — Россия.
Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.
Фото: START.