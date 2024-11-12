Где находится Торецк на карте Донецкой области

Сегодня, 06:56 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, город Торецк (до 2015 года — Дзержинск) расположен к северу от областного центра на расстоянии 40 км.

В городе несколько лет назад проживали 35 тысяч жителей. По численности населения он занимал 19-е место в Донецкой области.

До недавнего времени в Торецке производилась добыча каменного угля, функционировали следующие заводы: коксохимический, кислотоупорных изделий и станочных узлов.

12 ноября. ВС России освободили почти треть Дзержинска в ДНР. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель.

Фото: Google Карты.