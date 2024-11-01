HR Новости

«Вашингтон» — «Торонто»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Торонто 14 ноября, Александр Овечкин в составе

В ночь на 14 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своем льду с «Торонто Мэйпл Лифс». Поединок в столице США начнется в 03:30 по московскому времени.

Смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 10 шайб в текущем сезоне и делит первое место в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 18 очков.

На счету Овечкина на данный момент 863 шайба и он на 31 гол отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Овечкин забьет в матче с «Торонто»? Вам решать! Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице Востока.

Фото: Sports Illustrated.
Читайте также:

  • «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Сколько шайб забьет Овечкин?
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Подробная карта Донецкой области (ДНР) с городами и поселками
    «Преступление и наказание» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Вашингтон» — «Торонто»: смотреть онлайн матч НХЛ
    Сериал «Невский»: смотреть онлайн все сезоны и все серии
    «Жить жизнь» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала
    Где находится Торецк на карте Донецкой области
    Где находится дамба в Васильевке Запорожской области
    «Дети перемен» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала
    «Синяя тюрьма: Блю Лок» 2 сезон: смотреть аниме онлайн
    «Звезды в джунглях» 9 выпуск: смотреть онлайн, кто ушел


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru