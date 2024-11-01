«Вашингтон» — «Торонто»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 14 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своем льду с «Торонто Мэйпл Лифс». Поединок в столице США начнется в 03:30 по московскому времени.

Смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 10 шайб в текущем сезоне и делит первое место в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 18 очков.

На счету Овечкина на данный момент 863 шайба и он на 31 гол отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице Востока.

Фото: Sports Illustrated.