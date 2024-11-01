«Овчарка» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 08:05 Автор: Андрей Моисеев

Майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова отпраляется в командировку и попадает в поле зрения тайной преступной группировки. За свои методы и хватку героиню в исполнении Елены Подкаминской («О чем говорят мужчины») коллеги прозвали Овчаркой.

Премьера сериала «Овчарка» состоялась 11 ноября 2024 года на телеканале Россия 1. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг.

Дата выхода новых серий:

1-2-я серии — 11 ноября

3-4-я серии — 12 ноября

5-6-я серии — 13 ноября

7-8-я серии — 14 ноября

9-10-я серии — 18 ноября

11-12-я серии — 19 ноября

13-14-я серии — 20 ноября

15-16-я серии — 21 ноября (заключительные)

Первые две серии можно бесплатно смотреть на онлайн-платформе «Смотрим».

Смотреть бесплатно все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Овчарка» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.

Жанр — детектив.

Режиссер — Дмитрий Черкасов.

Страна — Россия.

Актеры — Елена Подкаминская, Антон Батырев, Иван Мулин, Владислав Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова, Анна Лутцева, Андрей Иванов, Алина Ланина.

Фото: smotrim.ru.