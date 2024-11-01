«Овчарка» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова отпраляется в командировку и попадает в поле зрения тайной преступной группировки. За свои методы и хватку героиню в исполнении Елены Подкаминской («О чем говорят мужчины») коллеги прозвали Овчаркой.
Премьера сериала «Овчарка» состоялась 11 ноября 2024 года на телеканале Россия 1. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг.
Дата выхода новых серий:
1-2-я серии — 11 ноября
3-4-я серии — 12 ноября
5-6-я серии — 13 ноября
7-8-я серии — 14 ноября
9-10-я серии — 18 ноября
11-12-я серии — 19 ноября
13-14-я серии — 20 ноября
15-16-я серии — 21 ноября (заключительные)
Первые две серии можно бесплатно смотреть на онлайн-платформе «Смотрим».
Смотреть бесплатно все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Овчарка» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.
Жанр — детектив.
Режиссер — Дмитрий Черкасов.
Страна — Россия.
Актеры — Елена Подкаминская, Антон Батырев, Иван Мулин, Владислав Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова, Анна Лутцева, Андрей Иванов, Алина Ланина.
Фото: smotrim.ru.