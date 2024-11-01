Гран-при по фигурному катанию 2024: смотреть онлайн, расписание

Сегодня, 09:07 Автор: Андрей Моисеев

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 16-17 ноября 2024 года.

В субботу на лед выйдут с короткими программами женщины (13:25 мск), мужчины (15:15) и танцоры на льду (17:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (12:55), мужчин (15:00) и танцоров (17:00).

На этапе в столице России выступят одни из лидеров общего зачета — Аделия Петросян и Марк Кондратюк.

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Москве и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на сайте Первого канала.

На этапе в Красноярске женскую одиночную программу выиграла Анна Фролова, второй стала Алина Горбачева, а замкнула тройку лидеров Софья Акатьева. Среди мужчин первое место занял Николай Угожаев, вторую сумму баллов набрал Петр Гуменник, третьим стал Даниил Самсонов.

Фото: Первый канал.