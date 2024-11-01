Где находится Суджанский район на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, Суджанский район расположен к юго-западу от областного центра.
В городе Суджа проживают 5 тысяч человек, население района составляет 25 тысяч жителей.
Район граничит с Сумской областью, расстояние от Суджы до границы с Украиной составляет 9 км.
12 ноября. Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку за молчание и нежелание идти на контакт с жителями, сообщает Telegram-канал Mash. Все произошло на встрече руководства региона с людьми.
Фото: Google Карты.