HR Новости

Топ сериалов и фильмов 2024 года с высоким рейтингом

Сегодня, 15:23 Автор: Андрей Моисеев




Топ сериалов и фильмов 2024

Самые популярные российские и зарубежные сериалы и фильмы 2024 года по количеству скачиваний на одном из популярных торрентов (данные на ноябрь).

Топ — российские сериалы:

1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях)
 2. Лихие (про 90-е)
 3. Последний богатырь. Наследие (сказка)
 4. Комбинация (про известную группу)
 5. Комитет (про КГБ)
 6. Столыпин (исторический)
 7. Гусар (про Гарика Харламова)
 8. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой)

Топ — зарубежные сериалы:

1. Пингвин / The Penguin
2. Дом Дракона / House of the Dragon
3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent
4. Дорогуша / Sweetpea
5. Сёгун / Shogun
6. Король Талсы / Tulsa King
7. День Шакала / The Day of the Jackal
8. Извне / From
9. Каос / Kaos
10. Фоллаут / Fallout

Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала.

Топ — российские фильмы:

1. Беляковы в отпуске
2. Кореша
3. Маме снова 17
4. Любовь зла
5. Затерянные
6. Летучий корабль
7. Сто лет тому вперёд
8. Блиндаж

Топ — зарубежные фильмы:

1. Как взломать экзамен / Bad Genius
2. Битлджус Битлджус / Beetlejuice Beetlejuice
3. Озеро Каддо / Caddo Lake
4. Бордерлендс / Borderlands
5. Чужой: Ромул / Alien: Romulus
6. Субстанция / The Substance
7. Одинокие волки / Wolfs
8. Час тишины / The Silent Hour
9. Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine
10. Ячейка 234 / Unit 234
11. Джокер: Безумие на двоих / Joker: Folie à Deux
12. Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin
13. Озеро Каддо / Caddo Lake
14. Хеллбой: Проклятие Горбуна / Hellboy: The Crooked Man

Фото: Getty Images.
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    Источник: HR Новости







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