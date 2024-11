Топ сериалов и фильмов 2024 года с высоким рейтингом

Сегодня, 15:23 Автор: Андрей Моисеев

Самые популярные российские и зарубежные сериалы и фильмы 2024 года по количеству скачиваний на одном из популярных торрентов (данные на ноябрь).

Топ — российские сериалы:

1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях)

2. Лихие (про 90-е)

3. Последний богатырь. Наследие (сказка)

4. Комбинация (про известную группу)

5. Комитет (про КГБ)

6. Столыпин (исторический)

7. Гусар (про Гарика Харламова)

8. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой)

Топ — зарубежные сериалы:

1. Пингвин / The Penguin

2. Дом Дракона / House of the Dragon

3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent

4. Дорогуша / Sweetpea

5. Сёгун / Shogun

6. Король Талсы / Tulsa King

7. День Шакала / The Day of the Jackal

8. Извне / From

9. Каос / Kaos

10. Фоллаут / Fallout

Топ — российские фильмы:

1. Беляковы в отпуске

2. Кореша

3. Маме снова 17

4. Любовь зла

5. Затерянные

6. Летучий корабль

7. Сто лет тому вперёд

8. Блиндаж

Топ — зарубежные фильмы:

1. Как взломать экзамен / Bad Genius

2. Битлджус Битлджус / Beetlejuice Beetlejuice

3. Озеро Каддо / Caddo Lake

4. Бордерлендс / Borderlands

5. Чужой: Ромул / Alien: Romulus

6. Субстанция / The Substance

7. Одинокие волки / Wolfs

8. Час тишины / The Silent Hour

9. Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine

10. Ячейка 234 / Unit 234

11. Джокер: Безумие на двоих / Joker: Folie à Deux

12. Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin

14. Хеллбой: Проклятие Горбуна / Hellboy: The Crooked Man

Фото: Getty Images.