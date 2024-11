Лучшие фильмы и сериалы 2024 с высоким рейтингом

Сегодня, 18:17 Автор: Андрей Моисеев

Мы составили топ лучших фильмов и сериалов ноября 2024 года, опираясь не на мнение кинокритиков, которые часто составляют рейтинги по заказу киностудий и онлайн-кинотеатров, а опираясь на мнение зрителей.

Ниже представлен список фильмов и сериалов, которые чаще всего скачивают на одном из популярных торрентов.

Российские сериалы:

1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях)

2. Лихие (про 90-е)

3. Последний богатырь. Наследие (сказка)

4. Комбинация (про Алену Апину)

5. Комитет (про КГБ)

6. Столыпин (исторический)

7. Гусар (про Гарика Харламова)

8. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой)

9. ГДР (про шпионов)

Зарубежные сериалы:

1. Пингвин / The Penguin (Колин Фаррелл хочет стать боссом мафии)

2. Дом Дракона / House of the Dragon (продолжение Игры престолов)

3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent (ремейк фильма с Харрисоном Фордом)

4. Дорогуша / Sweetpea (офисная тихоня слетела с катушек)

5. Сёгун / Shogun (про англичанина в Японии 17 века)

6. Король Талсы / Tulsa King (про мафиози в исполнении Сильвестра Сталлоне)

7. День Шакала / The Day of the Jackal (британская разведчица гоняется за наемным убийцей)

8. Извне / From (обитатели леса пугают по ночам горожан)

9. Каос / Kaos (иронический пересказ древнегреческих мифов)

10. Фоллаут / Fallout (про 2296 год)

Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно онлайн можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала.

Российские фильмы:

1. Беляковы в отпуске

2. Кореша

3. Маме снова 17

4. Любовь зла

5. Затерянные

6. Летучий корабль

7. Сто лет тому вперёд

8. Блиндаж

Зарубежные фильмы:

1. Как взломать экзамен / Bad Genius

2. Битлджус Битлджус / Beetlejuice Beetlejuice

3. Озеро Каддо / Caddo Lake

4. Бордерлендс / Borderlands

5. Чужой: Ромул / Alien: Romulus

6. Субстанция / The Substance

7. Одинокие волки / Wolfs

8. Час тишины / The Silent Hour

9. Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine

10. Ячейка 234 / Unit 234

11. Джокер: Безумие на двоих / Joker: Folie à Deux

12. Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin

14. Хеллбой: Проклятие Горбуна / Hellboy: The Crooked Man

Фото: Getty Images.