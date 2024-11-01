Лучшие фильмы и сериалы 2024 с высоким рейтингом

Мы составили топ лучших фильмов и сериалов ноября 2024 года, опираясь не на мнение кинокритиков, которые часто составляют рейтинги по заказу киностудий и онлайн-кинотеатров, а опираясь на мнение зрителей.
Ниже представлен список фильмов и сериалов, которые чаще всего скачивают на одном из популярных торрентов.
Российские сериалы:
1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях)
2. Лихие (про 90-е)
3. Последний богатырь. Наследие (сказка)
4. Комбинация (про Алену Апину)
5. Комитет (про КГБ)
6. Столыпин (исторический)
7. Гусар (про Гарика Харламова)
8. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой)
9. ГДР (про шпионов)
Зарубежные сериалы:
1. Пингвин / The Penguin (Колин Фаррелл хочет стать боссом мафии)
2. Дом Дракона / House of the Dragon (продолжение Игры престолов)
3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent (ремейк фильма с Харрисоном Фордом)
4. Дорогуша / Sweetpea (офисная тихоня слетела с катушек)
5. Сёгун / Shogun (про англичанина в Японии 17 века)
6. Король Талсы / Tulsa King (про мафиози в исполнении Сильвестра Сталлоне)
7. День Шакала / The Day of the Jackal (британская разведчица гоняется за наемным убийцей)
8. Извне / From (обитатели леса пугают по ночам горожан)
9. Каос / Kaos (иронический пересказ древнегреческих мифов)
10. Фоллаут / Fallout (про 2296 год)
Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно онлайн можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала.
Российские фильмы:
1. Беляковы в отпуске
2. Кореша
3. Маме снова 17
4. Любовь зла
5. Затерянные
6. Летучий корабль
7. Сто лет тому вперёд
8. Блиндаж
Зарубежные фильмы:
1. Как взломать экзамен / Bad Genius
2. Битлджус Битлджус / Beetlejuice Beetlejuice
3. Озеро Каддо / Caddo Lake
4. Бордерлендс / Borderlands
5. Чужой: Ромул / Alien: Romulus
6. Субстанция / The Substance
7. Одинокие волки / Wolfs
8. Час тишины / The Silent Hour
9. Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine
10. Ячейка 234 / Unit 234
11. Джокер: Безумие на двоих / Joker: Folie à Deux
12. Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin
13. Озеро Каддо / Caddo Lake
14. Хеллбой: Проклятие Горбуна / Hellboy: The Crooked Man
Фото: Getty Images.