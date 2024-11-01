«Извне» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

Жители маленького американского города, застрявшие в нем не по своей воле, пытаются сохранять спокойствие и найти выход. Но это днем, ночью им приходится отбиваться от пугающих обитателей леса.
3 сезон сериала «Извне»
Премьера 3 сезона сериала «Извне» состоялась 22 сентября 2024 года на американском телеканале MGM+. В России 8 серию (и все другие) можно смотреть бесплатно онлайн на Rutube.
Дата выхода новых серий:
8-я серия — 11 ноября
9-я серия — 18 ноября
10-я серия — 25 ноября (заключительная)
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в США на телеканале Epix 20 февраля 2022 года. Заключительная 10-я серия первого сезона вышла на экраны 10 апреля.
1 сезон: 20 февраля — 10 апреля 2022 (10 серий)
2 сезон: 23 апреля 2023 — 25 июня 2023 (10 серии)
3 сезон: 22 сентября — 24 ноября 2024 (10 серий)
Интересный факт: декорации к сериалу построили на руинах небольшого военного городка в канадской провинции Новая Шотландия.
Оригинальное название - From.
Жанр — ужасы, фантастика, триллер.
Страна — США.
Режиссеры — Джек Бендер, Брэд Тернер, Александра Ла Рош, Дженнифер Лиао, Джефф Ренфро, Брюс МакДональд.
Актеры — Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе, Хлоя Ван Ландшут.
Фото: MGM+.