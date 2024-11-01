«Наследники. Дар крови» (2024): смотреть онлайн все серии сериала

Герой Антона Васильева («Невский») после исчезновения жены один воспитывает троих детей. Через какое-то время у двух дочерей и сына появляются магические способности. Мать, дочь могущественного мага, на самом деле не пропала, а инсценировала свою смерть.
Премьера сериала «Наследники. Дар крови» состоялась 14 октября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 31 октября.
Жанр — фэнтези.
Режиссеры — Антон Федотов, Александр Бабаев.
Страна — Россия.
Актеры — Маша Кошина, Артем Кошман, Полина Айнутдинова, Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарев.
Все 12 серий сериала доступны к показу в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko.
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Фото: СТС.