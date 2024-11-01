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КХЛ 2024: турнирная таблица чемпионата, результаты

Сегодня, 13:10 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 12 ноября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025. Приводим их результаты.

Салават Юлаев – Лада (3:1), Витязь – Северсталь (2:0), Спартак – Локомотив (0:2).

Турнирная таблица КХЛ на 13 ноября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание матчей КХЛ:

13 ноября: 15:30 Сибирь – СКА, 16:30 Авангард – Динамо М, 17:00 Металлург Мг – Трактор, 19:00 Нефтехимик – Барыс, 19:10 Динамо Мн – Торпедо, 19:30 Ак Барс – Куньлунь Ред Стар.

14 ноября: 19:30 ЦСКА – Локомотив, 19:30 Спартак – Северсталь.
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    Источник: HR Новости







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