«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.
10 сезон сериала «Мосгаз»
Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии можно смотреть в эфире телеканала в 22:00 мск или на официальном сайте в это же время.
Дата выхода серий:
1-я серия — 4 ноября
2-я серия — 5 ноября
3-я серия — 6 ноября
4-я серия — 8 ноября
5-я серия — 11 ноября
6-я серия — 12 ноября
7-я серия — 13 ноября
8-я серия — 14 ноября (заключительная)
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).
Все серии 10 сезона можно смотреть онлайн на платформе Okko. Для бесплатного просмотра наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Мосгаз» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должно быть слово lordfilm).
Жанр — детектив, криминал.
Страна — Россия.
Режиссеры — Евгений Звездаков.
В главных ролях — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.
Фото: Okko.