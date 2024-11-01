«Дети перемен» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 08:07 Автор: Андрей Моисеев

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.

Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. В первый день будут показаны две серии, всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

1-2-я серии — 21 ноября

3-я серия — 28 ноября

4-я серия — 5 декабря

Смотреть бесплатно онлайн: наберите с 21 ноября в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Дети перемен» и выбирайте подходящий сайт для просмотра сериала (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.

Фото: START.