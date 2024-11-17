«Звезды в джунглях» 9 выпуск: смотреть онлайн, кто ушел Сегодня, 08:34 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки. Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась в воскресенье, 22 сентября, на телеканале ТНТ. Дата выхода новых серий: 17.11 18:30 — 9 выпуск 18.11 09:00 — 9 выпуск (повтор) Заключительная 15-я серия выйдет в эфир 29 декабря. Кто ушел в 8 серии: испытание на вылет проходили Бьянка и Саша Зверева. Последняя покинула шоу. Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…». Смотреть бесплатно онлайн новые серии можно в прямом эфире на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube. Телеканал — ТНТ. Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова. Участники 1 выпуска — Александр Волохов, Алена Блин (Алена Жигалова), Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Натан (Натан Миров), Бьянка, Лерчек (Валерия Чекалина), Филипп Воронин. Фото: ТНТ.

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Источник: HR Новости











