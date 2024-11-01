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«Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 11:40 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Молодежка. Новая смена 2024

Продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка», последний сезон которого вышел на экраны пять лет назад. Сможет ли новый тренер привести команду Студенческой лиги «Акул Политеха» к победе?

Премьера сериала «Молодежка. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг (в 20:00 мск).

Дата выхода новых серий:

12-я серии — 14 ноября

13-я серии — 18 ноября

14-я серии — 19 ноября

15-я серии — 20 ноября

16-я серии — 21 ноября (заключительная)

Жанр — спорт, драма, комедия.

Режиссеры — Андрей Головков, Андрей Силкин.

Страна — Россия.

Актеры — Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Егор Кирячок, Никита Паршин, Вячеслав Паршин.

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Молодежка Новая смена» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.

Фото: СТС.
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    Источник: HR Новости







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