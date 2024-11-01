«Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 11:40 Автор: Андрей Моисеев

Продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка», последний сезон которого вышел на экраны пять лет назад. Сможет ли новый тренер привести команду Студенческой лиги «Акул Политеха» к победе?

Премьера сериала «Молодежка. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг (в 20:00 мск).

Дата выхода новых серий:

12-я серии — 14 ноября

13-я серии — 18 ноября

14-я серии — 19 ноября

15-я серии — 20 ноября

16-я серии — 21 ноября (заключительная)

Жанр — спорт, драма, комедия.

Режиссеры — Андрей Головков, Андрей Силкин.

Страна — Россия.

Актеры — Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Егор Кирячок, Никита Паршин, Вячеслав Паршин.

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Молодежка Новая смена» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.

Фото: СТС.