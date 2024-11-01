HR Новости

«Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон: смотреть бесплатно онлайн

Сегодня, 15:49 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Экстрасенсы. Реванш на ТНТ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

Съемки 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу, 7 сентября, на телеканале ТНТ.

Дата выхода новых серий:

16.11 18:30 — 11 (21) серия

17.11 15:50 — 11 (21) серия

В прямом эфире новые серии можно смотреть по ТВ или онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.

Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.

Телеканал — ТНТ.

Ведущий — Марат Башаров.

Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.

Фото: ТНТ.
Читайте также:

  • «Звезды в джунглях» 9 выпуск: смотреть онлайн, кто ушел
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Великолепный век»: смотреть сериал бесплатно онлайн
    «Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон: смотреть бесплатно онлайн
    Где находится Купянск на карте Харьковской области
    Где находится Вознесенка на карте Донецкой области
    Где находится Кореневский район на карте Курской области
    «Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Статистика Овечкина на сегодня: сколько шайб до рекорда Гретцки
    «Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Звезды в джунглях» 9 выпуск: смотреть онлайн, кто ушел
    «Синяя тюрьма: Блю Лок» 2 сезон: смотреть аниме онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru