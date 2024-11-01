Хоккей КХЛ: турнирная таблица сезона 2024/2025 и расписание матчей

Вчера, 23:25 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрен два перерыва на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.

Всего в КХЛ в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Пять команд из 11-ти, выступающих в Западной конференции, играют в московском регионе. Две команды представляют другие страны — минское «Динамо» и «Барыс» из Астаны.

В четверг, 14 ноября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата. Приводим их результаты.

ЦСКА – Локомотив – 2:0, Спартак – Северсталь – 4:1.

Турнирная таблица КХЛ на 15 ноября выглядит следующим образом:

Расписание матчей:

15 ноября: 15:30 Сибирь – Динамо М, 17:00 Салават Юлаев – Барыс, 19:00 Ак Барс – СКА, 19:30 Витязь – Динамо Мн, 19:30 ХК Сочи – Куньлунь Ред Стар.

16 ноября: 14:00 Авангард – Нефтехимик, 14:30 Автомобилист – Адмирал, 17:00 Лада – Металлург Мг, 17:00 Торпедо – Локомотив.