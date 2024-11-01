«Дайте шоу» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала Сегодня, 07:26 Автор: Андрей Моисеев









Обычная девушка Вера в прямом эфире ток-шоу «Правда» обвиняет известного певца Кирилла Артемьева в изнасиловании. Но нужна ли организаторам шоу эта правда? Оригинальный актерский состав в откровенной драме о подводных течениях телешоу-бизнеса. Премьера сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. В первый день были показаны первые две серии, новые выходят каждую неделю по пятницам. Дата выхода новых серий: 4-я серия — 15 ноября 5-я серия — 22 ноября 6-я серия — 29 ноября Заключительная, 8-я серия, выйдет 13 декабря. Смотреть бесплатно онлайн: зайдите на страницу KION на RUTUBE (бесплатно 1-я серия) или наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Дайте шоу» и выбирайте подходящий сайт для просмотра сериала (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm). Жанр — драма. Режиссеры — Дмитрий Литвиненко, Ксения Чашей. Страна — Россия. В главных ролях — Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков. Фото: Иви.

Читайте также:



«Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн все серии сериала











Источник: HR Новости











