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«Вашингтон» — «Колорадо»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 08:25 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Колорадо 16 ноября, Александр Овечкин в составе

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш». Поединок в Денвере начнется в 05:00 по московскому времени.

Смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 10 шайб в текущем сезоне и делит первое место в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 19 очков.

На счету Овечкина на данный момент 863 шайбы и он на 31 гол отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает шестое место в Восточной конференции, «Колорадо» расположился на 9-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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