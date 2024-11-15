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Где находится Сумская область на карте Украины

Сегодня, 11:44 Автор: Андрей Моисеев




Показать на карте Сумскую область На Украине

Карта Сумской области и граница с Россией

Если смотреть на карту Украины, Сумская область расположена к востоку от Киева. Расстояние от столицы Украины до областного центра составляет по прямой 304 км.

Население Сумской области составляет 1 034 тыс. человек.

Сумская область имеет границу с Брянской, Курской и Белгородской областями России, протяженность границы составляет 562 км. Крупные населенный пункты — Сумы (264 тыс.), Конотоп (87 тыс.), Шостка (75 тыс.), Ахтырка (48 тыс.).

Вечером 14 ноября ВС РФ нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе (расположен на границе с Россией, на автодороге Сумы — Курск), сообщает РИА новости.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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