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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 на 16 ноября

Вчера, 22:37 Автор: Андрей Моисеев




Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрен два перерыва на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.

Всего в КХЛ в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Пять команд из 11-ти, выступающих в Западной конференции, играют в московском регионе. Две команды представляют другие страны — минское «Динамо» и «Барыс» из Астаны.

В пятницу, 15 ноября, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата. Приводим их результаты.

Сибирь – Динамо М – 1:2, Салават Юлаев – Барыс – 4:1, Ак Барс – СКА – 3:2 ОТ, Витязь – Динамо Мн – 4:6, ХК Сочи – Куньлунь Ред Стар – 6:5 ОТ.

Турнирная таблица КХЛ на 16 ноября выглядит следующим образом:

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание матчей:

16 ноября: 14:00 Авангард – Нефтехимик, 14:30 Автомобилист – Адмирал, 17:00 Лада – Металлург Мг, 17:00 Торпедо – Локомотив.

17 ноября: 14:00 Трактор – Динамо М, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн, 17:00 ХК Сочи – Барыс, 17:00 Северсталь – Витязь, 17:00 Ак Барс – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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