Где находится Людиново на карте Калужской области

Если смотреть на карту Калужской области, город Людиново расположен к юго-западу от областного центра, недалеко от границы с Брянской областью.
Население административного центра Людиновского района составляет 35 тысяч человек.
Расстояние от Людиново до границы с Украиной составляет около 170 км.
16 ноября. Украинский БПЛА взорвался на окраине города, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и посечены обломками автомобили, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
Фото: Google Карты.