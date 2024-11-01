HR Новости

Где находится Людиново на карте Калужской области

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев




Людиново на карте Калужской области

Если смотреть на карту Калужской области, город Людиново расположен к юго-западу от областного центра, недалеко от границы с Брянской областью.

Население административного центра Людиновского района составляет 35 тысяч человек.

Расстояние от Людиново до границы с Украиной составляет около 170 км.

16 ноября. Украинский БПЛА взорвался на окраине города, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и посечены обломками автомобили, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Фото: Google Карты.
Читайте также:

  • Где находится Губкин на карте Белгородской области
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Гран-при по фигурному катанию 2024: смотреть онлайн, расписание
    10 лучших сериалов 2024 года с высоким рейтингом
    Сериал «Трасса» (2024): смотреть онлайн все серии
    «Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн все серии сериала
    Где находится Людиново на карте Калужской области
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 на 16 ноября
    Показать на карте Донецкую область, подробная карта ДНР
    «Комбинация» (2024): смотреть сериал онлайн, все серии подряд
    Где находится Сухум на карте Абхазии: протестующие прорвались на территорию парламента
    Где находятся Гремяч и Муравьи на карте Черниговской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru