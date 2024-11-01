Где находится Людиново на карте Калужской области

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Калужской области, город Людиново расположен к юго-западу от областного центра, недалеко от границы с Брянской областью.

Население административного центра Людиновского района составляет 35 тысяч человек.

Расстояние от Людиново до границы с Украиной составляет около 170 км.

16 ноября. Украинский БПЛА взорвался на окраине города, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и посечены обломками автомобили, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Фото: Google Карты.