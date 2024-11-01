«Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн все серии сериала

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?
Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Новые серии выходили еженедельно по четвергам.
Дата выхода серий:
1-я серия — 19 сентября
2-я серия — 26 сентября
3-я серия — 3 октября
4-я серия — 10 октября
5-я серия — 17 октября
6-я серия — 24 октября
7-я серия — 31 октября
8-я серия — 7 ноября (заключительная)
Жанр — драма.
Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.
Страна — Россия.
В главных ролях — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.
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Фото: Кинопоиск.