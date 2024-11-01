10 лучших сериалов 2024 года с высоким рейтингом

Сегодня, 07:27 Автор: Андрей Моисеев

Мы составили топ лучших фильмов и сериалов ноября 2024 года, опираясь не на мнение кинокритиков, которые часто составляют рейтинги по заказу киностудий и онлайн-кинотеатров, а опираясь на мнение зрителей.

Ниже представлен список фильмов и сериалов, которые чаще всего скачивают на одном из популярных торрентов.

Российские сериалы:

1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях).

2. Лихие (про 90-е).

3. Последний богатырь. Наследие (сказка).

4. Комбинация (про Алену Апину).

5. Комитет (про КГБ).

6. Триггер (про гениального психолога).

7. Столыпин (исторический).

8. Гусар (про Гарика Харламова).

9. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой).

10. ГДР (про шпионов).

Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно онлайн можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала.

Зарубежные сериалы:

1. Пингвин / The Penguin (Колин Фаррелл хочет стать боссом мафии).

2. Дом Дракона / House of the Dragon (продолжение Игры престолов).

3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent (ремейк фильма с Харрисоном Фордом).

4. Дорогуша / Sweetpea (офисная тихоня слетела с катушек).

5. Сёгун / Shogun (про англичанина в Японии 17 века).

6. Король Талсы / Tulsa King (про мафиози в исполнении Сильвестра Сталлоне).

7. День Шакала / The Day of the Jackal (британская разведчица гоняется за наемным убийцей).

8. Извне / From (обитатели леса пугают по ночам горожан).

9. Каос / Kaos (иронический пересказ древнегреческих мифов).

10. Фоллаут / Fallout (про 2296 год).