10 лучших сериалов 2024 года с высоким рейтингом

Мы составили топ лучших фильмов и сериалов ноября 2024 года, опираясь не на мнение кинокритиков, которые часто составляют рейтинги по заказу киностудий и онлайн-кинотеатров, а опираясь на мнение зрителей.
Ниже представлен список фильмов и сериалов, которые чаще всего скачивают на одном из популярных торрентов.
Российские сериалы:
1. Трасса (триллер, основан на реальных событиях).
2. Лихие (про 90-е).
3. Последний богатырь. Наследие (сказка).
4. Комбинация (про Алену Апину).
5. Комитет (про КГБ).
6. Триггер (про гениального психолога).
7. Столыпин (исторический).
8. Гусар (про Гарика Харламова).
9. Макрон (роман 23-летнего парня с Марией Александровой).
10. ГДР (про шпионов).
Многие из представленных сериалов доступны по подписке в онлайн-кинотеатрах. Смотреть их бесплатно онлайн можно, набрав в поиске Яндекса слово «Лордфильм» и название сериала.
Зарубежные сериалы:
1. Пингвин / The Penguin (Колин Фаррелл хочет стать боссом мафии).
2. Дом Дракона / House of the Dragon (продолжение Игры престолов).
3. Презумпция невиновности / Presumed Innocent (ремейк фильма с Харрисоном Фордом).
4. Дорогуша / Sweetpea (офисная тихоня слетела с катушек).
5. Сёгун / Shogun (про англичанина в Японии 17 века).
6. Король Талсы / Tulsa King (про мафиози в исполнении Сильвестра Сталлоне).
7. День Шакала / The Day of the Jackal (британская разведчица гоняется за наемным убийцей).
8. Извне / From (обитатели леса пугают по ночам горожан).
9. Каос / Kaos (иронический пересказ древнегреческих мифов).
10. Фоллаут / Fallout (про 2296 год).