«Наследники. Дар крови» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:51 Автор: Андрей Моисеев

Герой Антона Васильева («Невский») после исчезновения жены один воспитывает троих детей. Через какое-то время у двух дочерей и сына появляются магические способности. Мать, дочь могущественного мага, на самом деле не пропала, а инсценировала свою смерть.

Премьера сериала «Наследники. Дар крови» состоялась 14 октября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 31 октября.

Все 12 серий сериала доступны к показу в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko.

Жанр — фэнтези.

Режиссеры — Антон Федотов, Александр Бабаев.

Страна — Россия.

Актеры — Маша Кошина, Артем Кошман, Полина Айнутдинова, Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарев.

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Наследники Дар крови» и выбирайте подходящий (в адресе должно быть слово lordfilm) сайт для просмотра сериала.

Фото: СТС.