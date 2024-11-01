Сериал «Лихие» (2024): смотреть онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:04 Автор: Андрей Моисеев

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.

Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день были показаны две серии, новые выходят еженедельно по четвергам.

Дата выхода новых серий:

6-я серия — 21 ноября

7-я серия — 28 ноября

8-я серия — 5 декабря (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм Лихие 2024» и выбирайте работающий сайт (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков.

Фото: START.