Сериал «Лихие» (2024): смотреть онлайн, дата выхода

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.
Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день были показаны две серии, новые выходят еженедельно по четвергам.
Дата выхода новых серий:
6-я серия — 21 ноября
7-я серия — 28 ноября
8-я серия — 5 декабря (заключительная)
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Жанр — драма, криминал.
Режиссер — Юрий Быков.
Страна — Россия.
Актеры — Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков.
Фото: START.