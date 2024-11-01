HR Новости

«Новые пацанки» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн

Сегодня, 08:54 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Новые пацанки 3 сезон

В шоу «Новые пацанки» девушки с непростыми судьбами нашли в себе силы изменить свою жизнь. Им предстоит изменить свое отношение к женственности, вспомнить историю успеха известных женщин и пройти испытание на доверие вместе с близкими для них представителями сильного пола.

Премьера 3 сезона состоялась 19 сентября 2024 года, на телеканале «Пятница». Новые выпуски выходят каждую неделю по четвергам. 9 серию шоу можно было смотреть онлайн 14 ноября в эфире телеканала в 19:00 мск или позднее в записи на официальном сайте.
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    Источник: HR Новости







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