HR Новости

Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн

Сегодня, 10:08 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Аватар на НТВ 3 сезон

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в новом сезоне входят Лера Кудрявцева, Марк Тишман, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Мари Краймбрери, предстоит отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года, на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям. 3 выпуск шоу можно смотреть онлайн 17 ноября в эфире телеканала в 20:20 мск или позднее в записи на Rutube.

Во втором выпуске шоу «Аватар» покинула Кошка Фараона, которым управляла Диана Гурцкая.

Фото: НТВ.
Читайте также:

  • «Новые пацанки» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Предварительный прогноз погоды на Новый год в Москве
    Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн
    «Новые пацанки» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн
    «Последний богатырь. Наследие» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Сериал «Лихие» (2024): смотреть онлайн, дата выхода
    Сколько Овечкину осталось шайб до рекорда Гретцки
    «Наследники. Дар крови» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Дом Дракона» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Гран-при по фигурному катанию 2024: смотреть онлайн, расписание


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru