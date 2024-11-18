Разговоры о важном: тема на 18 ноября 2024 года

Сегодня, 11:55 Автор: Андрей Моисеев

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 18 ноября 2024 года, будет посвящен теме «Искусственный интеллект и человек».

Цель урока — расширение представлений обучающихся об искусственном интеллекте как важной составляющей современных технологий, понимание его роли в развитии различных сфер экономики и повседневной жизни, осознание перспектив и возможностей, которые открывает ИИ для будущих профессий. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

25 ноября — День матери.

Фото: edsoo.ru.