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Смотреть онлайн Гран-при по фигурному катанию, расписание этапа в Москве

Сегодня, 15:00 Автор: Андрей Моисеев




Гран-при по фигурному катанию 2024, Марк Кондратюк

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве 16-17 ноября 2024 года.

В субботу на лед выйдут с короткими программами женщины (13:25 мск), мужчины (15:15) и танцоры на льду (17:00). В воскресенье пройдут произвольные программы у женщин (12:55 мск), мужчин (15:00) и танцоров (17:00).

На этапе в столице России выступят одни из лидеров общего зачета — Аделия Петросян и Марк Кондратюк.

Смотреть онлайн: прямые трансляции с Гран-при в Москве и лучшие выступления с прошлых этапов можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

На этапе в Красноярске женскую одиночную программу выиграла Анна Фролова, второй стала Алина Горбачева, а замкнула тройку лидеров Софья Акатьева. Среди мужчин первое место занял Николай Угожаев, вторую сумму баллов набрал Петр Гуменник, третьим стал Даниил Самсонов.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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