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«Слово пацана»: дата выхода 2 сезона, смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:34 Автор: Андрей Моисеев




Слово пацана 2 сезон

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает историю молодежи 80-х, которые организовали в Казани бандитскую группировку «Универсам», ставшую в то время в республике самой массовой.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 9 ноября 2023 года, заключительная серия вышла 21 декабря. В 1 сезоне было снято 8 эпизодов.

Дата выхода 2 сезона «Слово пацана»

На сегодня официальной информации о дате съемок и выходе второго сезона нет. Сразу после завершения финальной серии на различных сайтах появлялись слухи, но подтверждения они пока не получили.

Последняя заслуживающая доверия новость поступила летом от гендиректора Института развития интернета, при поддержке которого был снят сериал. «Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку», — цитирует Алексея Гореславского cyber.sports.ru.

Смотреть бесплатно онлайн 1 сезон: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Слово пацана кровь на асфальте» и выбирайте работающий сайт (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссер — Жора Крыжовников.

Актеры — Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Антон Васильев.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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