«Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка», последний сезон которого вышел на экраны пять лет назад. Сможет ли новый тренер привести команду Студенческой лиги «Акул Политеха» к победе?
Премьера сериала «Молодежка. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходят ежедневно с понедельника по четверг (в 20:00 мск).
Дата выхода новых серий:
13-я серии — 18 ноября
14-я серии — 19 ноября
15-я серии — 20 ноября
16-я серии — 21 ноября (заключительная)
Жанр — спорт, драма, комедия.
Режиссеры — Андрей Головков, Андрей Силкин.
Страна — Россия.
Актеры — Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Егор Кирячок, Никита Паршин, Вячеслав Паршин.
Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Молодежка Новая смена» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.
Фото: СТС.