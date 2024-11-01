«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.
Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». На первых двух площадках сразу выложили все восемь серий, а на «Кинопоиске» новые эпизоды выходили еженедельно по четвергам.
С 18 ноября сериал можно смотреть бесплатно на Первом канале (22:00 мск).
Дата выхода серий на 1 канале:
1-я серии — 18 ноября
2-я серия — 19 ноября
3-я серия — 20 ноября
4-я серия — 21 ноября
5-я серия — 25 ноября
6-я серия — 26 ноября
7-я серия — 27 ноября
8-я серия — 28 ноября
Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.
Жанр — детектив.
Режиссер — Тимур Алпатов.
Страна — Россия.
В главных ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.
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Фото: Иви.