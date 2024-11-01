«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:44 Автор: Андрей Моисеев

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». На первых двух площадках сразу выложили все восемь серий, а на «Кинопоиске» новые эпизоды выходили еженедельно по четвергам.

С 18 ноября сериал можно смотреть бесплатно на Первом канале (22:00 мск).

Дата выхода серий на 1 канале:

1-я серии — 18 ноября

2-я серия — 19 ноября

3-я серия — 20 ноября

4-я серия — 21 ноября

5-я серия — 25 ноября

6-я серия — 26 ноября

7-я серия — 27 ноября

8-я серия — 28 ноября

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Противостояние» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Фото: Иви.