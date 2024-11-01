«Вегас» — «Вашингтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь на 18 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс». Поединок в Парадайсе начнется в 04:00 по московскому времени.
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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 10 шайб в текущем сезоне и уступает по этому показателю в команде только Коннору Макмайклу (12). По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 20 очков.
На счету Овечкина на данный момент 863 шайбы и он на 31 гол отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Смотреть онлайн матч «Вегас» — «Вашингтон» можно бесплатно по этой ссылке.
«Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» расположился на 3-й строчке в турнирной таблице Запада.
Фото: Sports Illustrated.