HR Новости

«Вегас» — «Вашингтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 09:11 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Вегасом, Александр Овечкин в составе

В ночь на 18 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс». Поединок в Парадайсе начнется в 04:00 по московскому времени.

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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 10 шайб в текущем сезоне и уступает по этому показателю в команде только Коннору Макмайклу (12). По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 20 очков.

На счету Овечкина на данный момент 863 шайбы и он на 31 гол отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Смотреть онлайн матч «Вегас» — «Вашингтон» можно бесплатно по этой ссылке.

«Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» расположился на 3-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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